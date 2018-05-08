Фан-зоны на финал Лиги Чемпионов-2018 в Киеве: где будут действовать и развлекательная программа

Финал Лиги Чемпионов состоится в субботу, 26 мая, в Киеве. В главном матче сойдутся испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". В столице Украины будет действовать сразу четыре фан-зоны для любителей футбола.

В Киеве готовятся к проведению финала Лиги Чемпионов. В целом город планирует потратить на различные мероприятия около 25 миллионов гривен.

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Стоит добавить, что в Киеве будут действовать сразу четыре фан-зоны. Главная из них – Фестиваль чемпионов – на Крещатике от пересечения с улицей Богдана Хмельницкого и до улицы Городецкого. Ее откроют 24 мая – в день финала женской Лиги Чемпионов, в которой сыграют немецкий "Вольфсбург" и французский "Лион". Матч состоится на стадионе "Динамо" имени Лобановского.

Крупнейшие праздничные мероприятия здесь будут 25 и 26 мая. 25 мая в главной фан-зоне пройдет Фестиваль Чемпионов. На 16:00 запланирован Матч звезд, в котором принимают участие звезды футбола прошлых лет и другие звездные гости. Вечером запланирован праздничный концерт. Вход на территорию фан-зоны будет свободен, а она сможет разместить до 20 тысяч болельщиков.

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Еще три фан-зоны обустроят уже в день матча 26 мая. Две фан-зоны для болельщиков команд-финалистов, чтобы они не пересекались. Одна будет в парке Шевченко, другая – на площадке перед Дворцом "Украина".

"Это специальные зоны, которые будут обустроены для принятия шаттлов из аэропорта Борисполь. После обеда группы фанатов команд-финалистов будут двигаться в сторону стадиона, каждая по отдельному маршруту", – сказал представитель КГГА по подготовке к проведению финалов ЛЧ в Киеве Андрей Мирошниченко, передает "Футбол 24".

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Однодневную фан-зону хотят обустроить и на Контрактовой площади: идут переговоры, чтобы впервые в истории во время проведения финала ЛЧ был организован публичный просмотр матча. Это планируется сделать на двух площадках: на территории Фестиваля Чемпионов на Крещатике и на Контрактовой площади на Подоле.

В каждой фан-зоне будет работать мобильный туристический инфоцентр, где турист сможет получить консультацию, купить туркарту города Kyiv Pass, по которой можно бесплатно и со скидками посещать музеи, галереи, рестораны, кафе и бары, а также использовать как проездной в метрополитене (от 3 до 5 поездок). Туристу карта обойдется в 450, 750 и 1050 гривен в зависимости от времени действия: от суток до 72 часов.

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