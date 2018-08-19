Финалистка шоу "Холостяк" Галина Присташ получила каверзный вопрос от Рождена: видео

Галина Присташ, которая запомнилась поклонникам романтического шоу "Холостяк" своей эмоциональностью, получила неожиданный вопрос от Рождена Ануси. Произошло это на конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2018", в котором девушка соревновалась за корону.

14 августа Киев всколыхнуло светское событие – в столице Украины состоялся финал престижного конкурса "Мисс Украина Вселенная 2018". Красавицы со всей страны боролись за драгоценную корону и почетный титул. По результатам всех этапов шоу, победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная" стала одесситка Карина Жосан.

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Шоу не обошлось без курьезов. Один из судей конкурса красоты певец Рожден Ануси задал каверзный вопрос финалистке "Мисс Украина Вселенная" Галине Присташ. Девушку он хорошо знает, поскольку артист с красавицей строил отношения на проекте "Холостяк". В конце программы мужчина выбрал другую девушку, галантно распрощавшись с эмоциональной Галиной.

Во время конкурса Рожден Ануси признался, что рад видеть девушку. Однако в рамках конкурса он задал очень каверзный вопрос, который касался обоих шоу, в которых принимала участие Галина Присташ.

Есть вопрос от души. Он прошел еще в шоу "Холостяк". Вот в настоящее время что бы ты выбрала: стать №1, забрать эту замечательную корону победительницы или все же выйти за меня замуж? Ты же знаешь, кольцо я всегда ношу с собой, не снимая,

– спросил Рожден.

Допис, поширений GalinaPrystash (@galinaprystash) 17 Сер 2018 р. о 5:54 PDT

Сначала финалистка конкурса растерялась и романтично обменялась с Рожденом словами. Оправившись, она лаконично ответила: "Выйти замуж". Такой реакцией Галина Присташ вызвала настоящий фурор у зрителей. Судя по всему, сам Рожден Ануси не ожидал такого ответа. Вероятно, судья "Мисс Украина Вселенная" таким образом хотел узнать, насколько Галина Присташ стремится победить в конкурсе.

"На неожиданный вопрос – неожиданный ответ. Но главное не поддаваться провокациям и всегда слушать сердце", – прокомментировала Галина Присташ.

Допис, поширений GalinaPrystash (@galinaprystash) 17 Сер 2018 р. о 6:02 PDT

К слову, Галина Присташ хоть и не победила на "Мисс Украина Вселенная", однако получила другой титул от глянца "JetSetter.ua". После конкурса звезда продолжила сниматься в стильных фотосессиях, результаты которых показала в своем блоге.