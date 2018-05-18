Финляндия неожиданно уступила Швейцарии и вылетела из Чемпионата мира по хоккею

Одни из фаворитов Чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании, – сборная Финляндии проиграла в четвертьфинале турнира в Швейцарии. Швеция же одолела Латвию и прошла в полуфинал.

Для финов все начиналось довольно хорошо. Они забросили шайбу еще в первом периоде силами Нутиваара. Однако второй период все изменил на площадке. Швейцарцы менее чем за четыре минуты забросили три шайбы и вышли вперед.

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Рантамен, который отметился в середине третьего периода, лишь сократил отставание. Финляндия вылетает, Швейцария проходит в полуфинал.

Финляндия – Швейцария 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)

С аналогичным счетом сыграли и Швеция с Латвией. Однако победу одержали шведы. В первом периоде зрители не увидели забитых шайб. Во втором периоде команды отличились по разу (при чем шведы четыре раза играли в меньшинстве, однако латвийцы не сумели этим воспользоваться). В третьем периоде сборная Швеции забросила еще две шайбы, на что игроки латвийской сборной ответили лишь одним точным броском.

Швеция – Латвия 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

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Теперь в субботу, 19 мая, в полуфинале Швеция сыграет с США, а Канада – со Швейцарией. Победитель турнира определится в воскресенье, 20 мая.