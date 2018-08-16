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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

ФК "Карпаты" возглавил Жозе Мораиш, который был ассистентом Жозе Моуринью

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Олег Смалійчук и Жозе Мануэль Феррейра де Мораиш
Олег Смалійчук и Жозе Мануэль Феррейра де Мораиш

Новым главным тренером "Карпат" стал португальский специалист Жозе Мануэль Феррейра де Мораиш – многолетний ассистент Жозе Моуриньо. Вместе с ним, Жозе Мораиш работал в "Порту", "Интере", "Реале" и "Челси", где неоднократно выигрывал национальные чемпионаты и международные трофеи, в частности, Лигу чемпионов.

Жозе Мораиш родился 27 июля 1965 года. В течение игровой карьеры он выступал за "Униан Лейриа", "Атлетику" из Порто и "Пенафиели".

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Тренерскую деятельность новый коуч "Карпат" начал с молодежкой "Бенфики". В качестве главного тренера Жозе Мораиш работал с "Аль-Шабабом" (Саудовская Аравия), турецким "Антальяспором", греческим АЕК и английский "Барнсли".

Напомним, 16 августа руководство "Карпат" уволило с поста главного тренера Олега Бойчишина.

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Теги: Футбол Новости спорта ФК Карпаты
Источник: 24 Канал
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