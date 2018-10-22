ФК "Львов" обжалует удаление Бруно, чтобы он мог сыграть против "Динамо"

Футбольный клуб "Львов" обращается в Комитет арбитров Федерации футбола Украины с просьбой дать оценку действиям главного арбитра матча "Львов" – "Арсенал-Киев" Константина Труханова.

Напомним, в этом матче арбитр удалил нападающего Бруно, показав ему вторую желтую карточку на шестьдесят третьей минуте игры. До этого на тридцать первой минуте матча форвард получил первое предупреждение за борьбу с соперником.

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Видео игровых моментов с участием Бруно

Поэтому руководство ФК "Львов" обратилось в Контрольно-дисциплинарному комитету ФФУ с просьбой разрешить Бруно Дуарте сыграть в матче против "Динамо" в воскресенье, 28 октября.

"Эта карта полностью несправедлива и не имеет никаких обоснованных оснований. В действиях Бруно Дуарте да Сильва не было ни одного умысла, он не стремился травмировать оппонента или намеренно нарушать правила, а наоборот, именно на нем нарушал правила игрок соперника за секунду до действий со стороны Бруно", – говорится в письме.

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