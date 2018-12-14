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      ФК "Львов" покинул четвертый футболист

      29 Читати новину українською
      Сергей Петров покинул ФК "Львов"
      Сергей Петров покинул ФК "Львов" / ФК "Львов"

      ФК "Львов" расторг контракт с еще одним игроком. Нападающий Сергей Петров более не является игроком львовян

      Клуб и игрок согласовали разрыв контракта по соглашению сторон, сообщает официальный сайт ФК "Львов".

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      21-летний форвард перешел к "сине-золотым львам" в начале сентября 2018 года. За это время игрок принял участие в двух матчах ФК "Львов" в УПЛ, голов не забивал.

      Напомним, что в четверг, 13 декабря, игроки футбольного клуба "Львов" Александр Голиков, Юрий Путраш и Василий Белый покинули команду. Руководство клуба и футболисты разорвали соглашения по обоюдному согласию сторон.

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      Теги: Футбол Спорт ФК Львов
      Источник: 24 Канал
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