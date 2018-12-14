ФК "Львов" покинул четвертый футболист

ФК "Львов" расторг контракт с еще одним игроком. Нападающий Сергей Петров более не является игроком львовян

Клуб и игрок согласовали разрыв контракта по соглашению сторон, сообщает официальный сайт ФК "Львов".

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21-летний форвард перешел к "сине-золотым львам" в начале сентября 2018 года. За это время игрок принял участие в двух матчах ФК "Львов" в УПЛ, голов не забивал.

Напомним, что в четверг, 13 декабря, игроки футбольного клуба "Львов" Александр Голиков, Юрий Путраш и Василий Белый покинули команду. Руководство клуба и футболисты разорвали соглашения по обоюдному согласию сторон.

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