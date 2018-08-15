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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

ФК "Львов" в поисках нового тренера: известен претендент

58 Читати новину українською
Владимир Мазяр может возглавить ФК "Львов"
Владимир Мазяр может возглавить ФК "Львов"

Стал известен главный претендент на то, чтобы занять вакантную должность главного тренера в ФК "Львов".

Претендентом является Владимир Мазяр, сообщили в эфире телеканала "Футбол 1", ссылаясь на информацию из инсайдерских источников.

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Сейчас телефон руководства "Львов" буквально разрывается – агенты и посредники предлагают клубу своих клиентов. Но именно Мазяр ближе всех к заветному посту.

Отметим, Мазяр уже работал в "Вересе", место которого в элите и занял ФК "Львов". Последним местом трудоустройства украинского специалиста был казахстанский "Акжайик".

Напомним, что во вторник, 14 августа, ФК "Львов" прекратил сотрудничество с бразильским тренером Жилмаром Тадеу да Силва. Причиной стало письмо от Федерации футбола Украины в адрес клуба.

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Теги: Новости спорта Футбол ФК Львов
Источник: 24 Канал
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