Автобусный оператор FlixBus запускает автобусные рейсы между украинскими городами. С 8 июля перевозчик будет ездить по трем новым направлениям: из Киева в Затоку, Львов и Ужгород. Билеты уже доступны для покупки и бронирования.

Новые линии запустили в партнерстве с автобусным партнером FlixBus – компанией Euroclub, сообщает пресс-служба перевозчика, пишет Интерфакс-Украина.

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С 8 июля запускают такие направления:

Киев – Одесса – Затока,

Киев – Житомир – Ровно – Львов,

Киев – Житомир – Новоград-Волынский – Ровно – Львов – Ужгород.

Детали рейсов

Линия Киев – Одесса – Затока отправляется три раза в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье. Выезд из Киева в 22:50, прибытие в Одессу в 6:00, в Затоку – в 7:50. В обратном направлении автобус отправляется в субботу, воскресенье и понедельник. Из Затоки отправляется в 19:00, в Одессе останавливается в 20:50, а в 4:10 прибывает в Киев.



отправляется три раза в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье. Выезд из Киева в 22:50, прибытие в Одессу в 6:00, в Затоку – в 7:50. В обратном направлении автобус отправляется в субботу, воскресенье и понедельник. Из Затоки отправляется в 19:00, в Одессе останавливается в 20:50, а в 4:10 прибывает в Киев. Линия Киев – Львов будет курсировать ежедневно с отправлением в 7:50 из Киева и прибытием в 15:00 во Львов. Обратно автобус выезжает в 10:00 со Львова, приезд в Киев – 17:00. Останавливаться будет в Житомире и Ровно.



будет курсировать ежедневно с отправлением в 7:50 из Киева и прибытием в 15:00 во Львов. Обратно автобус выезжает в 10:00 со Львова, приезд в Киев – 17:00. Останавливаться будет в Житомире и Ровно. Маршрут Киев – Ужгород будет работать на запущенной ранее линии Киев – Вена, дважды в неделю: в среду и субботу. Из Киева отправляется в 7:50, прибывает в Ужгород в 21:25. Остановки: Житомир, Новоград-Волынский, Ровно и Львов. Обратно из Ужгорода выезжает в понедельник и пятницу в 4 утра. В Киев прибывает в 15:55.

На внутренних линиях придерживаемся тех же стандартов дезинфекции и гигиены, что и на международных, чтобы пассажиры чувствовали себя в безопасности,

– заявили в FlixBus.

Пассажиры могут бронировать билеты на сайте FlixBus, в мобильном приложении и в кассах продажи билетов.



Билеты уже доступны на сайте перевозчика / Скриншот с сайта FlixBus

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