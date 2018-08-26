Формула-1: Феттель победил на гран-при Бельгии после массовой аварии на старте (фото и видео)

Формула-1 вернулась. После перерыва продолжительностью в четыре недели, пилоты снова вышли на старт. Первой гонкой стала гран-при Бельгии.

Накануне во время квалификации произошла небольшая сенсация. Если первое и второе место Хэмилтона и Феттеля еще можно было ожидать, что сразу за ними стартовали два пилота Force India – Эстебан Окон и Серхио Перес.

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Все самое важное в гонке произошло еще в первом круге. Уже на первом повороте произошла массовая авария. Сначала Нико Хюлькенберг с Renault влетел в Фернандо Алонсо на Mclaren. Испанец взлетел в воздух и перелетел через болид Sauber Шарля Леклера. Все трое пилоты были вынуждены сразу же сойти с трассы.

В этом эпизоде стоит отметить систему Halo, которая призвана защищать пилотов во время таких аварий. Здесь она справилась.

Поврежденное Halo на болиде Леклера

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Но не только эти трое пилотов пострадали. Даниэль Риккардо из Red Bull на этом же повороте зацепил сзади Кими Райкконена из Ferrari. Австралиец сразу же поехал на пит-стоп, а также заехал в боксы, и впоследствии вернулся на трассу с отставанием в два круга. Финн тоже еще после первого круга отправился на пит-стоп, чтобы заменить заднее правое колесо, которое было повреждено. Оба пилота оказались в хвосте пелетона. Но гонку так и не смогли закончить.

Пока же на трассу не успели выехать автомобили безопасности, Феттель атаковал и прошел Хэмилтона на прямой после О-Руж. Сразу после того появились авто безопасности и обгонять было запрещено. Рестарт гонки состоялся аж на четвертом круге.

На седьмом круге Ферстаппен с Red Bull прошел Окона и поднялся на четвертое место. На десятом кругу пилот Red Bull обойдет и Переса, став третьим в гонке. Он и финиширует на подиуме.

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В это время с конца пелетона начал подниматься Боттас. Пилот Mercedes стартовал с 17-й позиции, избежал аварии на старте, и впоследствии начал обходить медленных соперников на трассе. Десятым он стал уже в 12-м кругу, обойдя россиянина Сироткина.

До этого времени Райкконен еще раз побывал на пит-стопе на восьмом круге, а на девятом окончательно сошел с трассы. Риккардо продержится несколько дольше. Он сойдет с трассы н а31-м кругу, заявив, что не может на этом болиде выжать больше. К этому времени он будет находиться на шестнадцатой позиции с отставанием в один круг.

Риккардо сошел из-за проблем с болидом

На 23-м круге, когда Хэмилтон и Феттель отправились на пит-стоп, между ними на недолгое время оказался Ферстаппен. Но вскоре голландец вновь стал третьим. В это время Боттас уже был на седьмой позиции. А на 29-м круге – на четвертой, с отставанием в 14 секунд от Ферстаппена. Последний отставал от двух лидеров более чем на 24 секунды. После пит-стопа Боттас на 30-м кругу снова опустится на шестую позицию. На 41-м круге Боттас выйдет на четвертую позицию.

Боттас финиширует четвертым

Несмотря на столкновение лидеров (которого не было, ведь Феттель имел комфортное преимущество в минимум две секунды), самое интересное было наблюдать за борьбой за десятое место между Брэндоном Хартли (Toro Rosso) и Маркусом Ерикссеном (Sauber). Успешным окажется последний, и попадет в очковую зону. Хартли же финиширует аж 14-м.

Феттель финиширует первым. Для него это третья победа на гран-при Бельгии. До этого он побеждал в 2011 и 2013 годах. По этому показателю он сравнялся с Хэмилтоном, который побеждал в 2010, 2015 и 2017 годах. Кроме того, для немца это пятая победа на гран-при в этом сезоне (столько же у Хэмилтона). Однако он и дальше продолжает отставать от британца. На этот раз ему удалось сократить отставание на 7 очков. Теперь у Хэмилтона 231 балл, а у Феттеля – 214. На третьей позиции и в дальнейшем Райкконен из 146 очками. Однако к нему почти вплотную приблизился соотечественник с Mercedes Боттас, у которого 144 очка.

Уже через неделю пилоты снова выйдут на трассу. На этот раз это будет гран-при Италии 2 сентября.

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