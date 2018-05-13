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Формула 1 Гран-при Испании: Хэмилтон победил, у Mercedes победный дубль

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Гран-при Испании Формулы-1 выиграл Хэмилтон Льюис
Гран-при Испании Формулы-1 выиграл Хэмилтон Льюис

13 мая в испанской Барселоне состоялся этап Формулы 1. На Гран-при Испании победу одержал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, а его команда оформила победный дубль.

Накануне Хэмилтон завоевал поул-позишн. Вместе с ним стартовал и его партнер Валттери Боттас. Далее расположились пилоты Ferrari Себастьян Феттель и Кими Райкконен. За ним – Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо из Red Bull.

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На старте Феттель сумел обойти Боттаса. А на третьем повороте болид Романа Грожана с Haas создал "дымовую завесу" на трассе, из-за чего в него влетели Пьер Лозунге с Toro Rosso и Нико Хюлкенберг с Renault. Все трое пилотов были вынуждены сойти, а автомобиль безопасности был на трассе вплоть до шестого круга.

Следующий сход с трассы произошел уже на 25 круге. Кими Райкконен пожаловался на то, что его автомобиль потерял мощность. Он сумел доехать до боксов, но на трассу уже не вернулся.

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На 40-м круге сошел Эстебана Окон из Force India. Его автомобиль тоже выпустил дым, и на трассе был объявлен режим виртуального автомобиля безопасности. Феттель и Перес решили воспользоваться моментом и заехали в бокс поменять шины. Пилот Ferrari вернулся в гонку уже четвертым – позади Боттаса и Ферстаппена. При этом последний на 43-в круге повредил переднее антикрыло во время контакта с Лэнсом Строллом с Williams.

Поэтому победу в Барселоне одержал Хэмилтон. Для него это вторая победа в этом сезоне.

Британец опережает Феттеля на 17 очков в чемпионской гонке. Кроме того, Mercedes получил первый победный дубль и обошел Ferrari в Кубке конструкторов. А их пилот Боттас обошел Райкконена в зачете пилотов.

Стоит добавить, что Хэмилтон установи рекорд в Формуле 1 – он выиграл 41 гонку, где стартовал с поул-позинш.

 

Теги: Новости спорта Формула-1
Источник: 24 Канал
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