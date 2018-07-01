Формула-1: Победу на гран-при Австрии вырвал голландец Ферстаппен
Гран-при Формулы-1 в австрийском Шпильберге закончился двойным подиумом для команды Ferrari. Победил в гонке 20-летний представитель Red Bull Макс Ферстаппен.
Эта победа стала четвертой в карьере и первой в этом сезоне для юного нидерландца.
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На последних кругах ему удалось уверенно разобраться со всеми атаками обоих пилотов Ferrari.
Представители этой "конюшни" Кими Райкконен и Себастьян Феттель в итоге разделили второе и третье места соответственно.
Гран-при Австрии выиграл голландец Ферстаппен
Зато катастрофической эта гонка выдалась для пилотов Mercedes. До финиша не добрались ни Льюис Хэмилтон, который прекратил борьбу на 64-м круге, ни Валттери Боттас, который в квалификации завоевал поул-позишин.
Финна подвела коробка передач, а у британца – не выдержал мотор.
Не доехал до финиша еще один фаворит гонки, пилот Red Bull Даниэль Риккардо, у которого также возникли проблемы с коробкой передач.
Лидерство в общем зачете вернул себе немец Себастьян Феттель. Льюис Хэмилтон отстает от него лишь на одно очко.
Следующий этап Формулы-1 стартует уже 6-8 июля в британском Сильверстоуне.