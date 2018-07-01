Формула-1: Победу на гран-при Австрии вырвал голландец Ферстаппен

Гран-при Формулы-1 в австрийском Шпильберге закончился двойным подиумом для команды Ferrari. Победил в гонке 20-летний представитель Red Bull Макс Ферстаппен.

Эта победа стала четвертой в карьере и первой в этом сезоне для юного нидерландца.

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На последних кругах ему удалось уверенно разобраться со всеми атаками обоих пилотов Ferrari.

Представители этой "конюшни" Кими Райкконен и Себастьян Феттель в итоге разделили второе и третье места соответственно.



Гран-при Австрии выиграл голландец Ферстаппен

Зато катастрофической эта гонка выдалась для пилотов Mercedes. До финиша не добрались ни Льюис Хэмилтон, который прекратил борьбу на 64-м круге, ни Валттери Боттас, который в квалификации завоевал поул-позишин.

Финна подвела коробка передач, а у британца – не выдержал мотор.

Не доехал до финиша еще один фаворит гонки, пилот Red Bull Даниэль Риккардо, у которого также возникли проблемы с коробкой передач.

LAP 54/71



Ricciardo is OUT!



He pulls over reporting a gearbox issue... on his birthday #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/Nvg6eJT9Jd — Formula 1 (@F1) 1 липня 2018 р.

Лидерство в общем зачете вернул себе немец Себастьян Феттель. Льюис Хэмилтон отстает от него лишь на одно очко.

Следующий этап Формулы-1 стартует уже 6-8 июля в британском Сильверстоуне.