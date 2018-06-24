Формула-1: видео лучших моментов гран-при Франции

На гран-при Франции, который вернулся в Формулу-1 через десять лет, авария произошла уже в первом повороте на первом круге. Сразу после того, как стартовали гонщики.

Автором инцидента стал пилот Ferrari Феттель, который зацепил болид Боттаса из Mercedes. Обоим пилотам после этого пришлось заезжать на пит-стоп. У немца было поврежден нос болида, финн же остался без задней шины в этом эпизоде.

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Столкновение Феттеля и Боттаса на гран-при Франции

На этом все не закончилось. В четвертом повороте на первом круге Грожан спровоцировал столкновение, после чего сошли Окон и Гасли, для которых это был домашний гран-при. Их болиды были повреждены и они не могли продолжать гонку.

Видео аварии Гасли и Окона

Not exactly what you hope for at your first home Grand Prix



Gaslyy and Ocon were eliminated on the spot on the opening lap#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/d0djVfOKwl — Formula 1 (@F1) 24 червня 2018 р.

Как Феттель, так и Грожан впоследствии будут оштрафованы на 5 секунд.

Гонку же выиграл Хэмилтон. Стартовав первым и избежав аварии в первом повороте, британец всю гонку продержался в лидерах, отдав первое место на несколько кругов, когда вернулся вторым после пит-стопа. Благодаря этой победе пилот Mercedes сумел выйти на первое место в общем зачете, обойдя Феттеля

Видео финиша Хэмилтона