Форвард "Черкасских Мавп" вошел в сборную тура Кубка Европы ФИБА

Американский форвард "Черкасских Мавп" Крис Коукли вошел в символическую сборную, которую сформировали по итогам третьего игрового тура группового этапа Кубка Европы ФИБА.

Все благодаря высокой результативности баскетболиста – Коукли набрал 26 очков и сделал 10 подборов в последнем матче против румынского "Стяуа". При этом сделал он это со скамейки запасных. Это первый дабл-дабл "Черкасских Мавп" в Кубке Европы ФИБА текущего сезона.

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Относительно самого матча, то черкащане одержали первую победу на групповом этапе соревнований, одолев "Стяуа" 90:64. Сейчас "Мавпы" имеют одну победу после трех поединков группового этапа.