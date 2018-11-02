Форвард "Черкасских Мавп" вошел в сборную тура Кубка Европы ФИБА
Американский форвард "Черкасских Мавп" Крис Коукли вошел в символическую сборную, которую сформировали по итогам третьего игрового тура группового этапа Кубка Европы ФИБА.
Все благодаря высокой результативности баскетболиста – Коукли набрал 26 очков и сделал 10 подборов в последнем матче против румынского "Стяуа". При этом сделал он это со скамейки запасных. Это первый дабл-дабл "Черкасских Мавп" в Кубке Европы ФИБА текущего сезона.
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Относительно самого матча, то черкащане одержали первую победу на групповом этапе соревнований, одолев "Стяуа" 90:64. Сейчас "Мавпы" имеют одну победу после трех поединков группового этапа.
Источник: 24 Канал
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