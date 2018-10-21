Форвард сборной Украины прервал свою безголевую серию в чемпионате Бельгии: видео

Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук отметился голом в матче 11-го тура Чемпионата Бельгии против "Остенде".

Гости открыли счет в начале встречи, а под занавес первого тайма украинский форвард Роман Яремчук удвоил преимущество "Гента". 22-летний форвард на 43-й минуте замкнул навес с правого фланга.

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Последний раз нападающий забивал за бельгийский клуб 16 августа в матче квалификации Лиги Европы против "Ягеллонии". Таким образом, форвард "Гента" прервал свою безголевую серию, которая длилась более двух месяцев.

В текущем сезоне Яремчук забил 4 гола в 16 матчах за бельгийскую команду.

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