Форвард сборной Украины прервал свою безголевую серию в чемпионате Бельгии: видео
Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук отметился голом в матче 11-го тура Чемпионата Бельгии против "Остенде".
Гости открыли счет в начале встречи, а под занавес первого тайма украинский форвард Роман Яремчук удвоил преимущество "Гента". 22-летний форвард на 43-й минуте замкнул навес с правого фланга.
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Последний раз нападающий забивал за бельгийский клуб 16 августа в матче квалификации Лиги Европы против "Ягеллонии". Таким образом, форвард "Гента" прервал свою безголевую серию, которая длилась более двух месяцев.
В текущем сезоне Яремчук забил 4 гола в 16 матчах за бельгийскую команду.
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Источник: 24 Канал
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