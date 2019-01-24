Форвард "Севильи" посвятил Эмилиано Сали гол в ворота "Барселоны": фото и видео
Нападающий "Севильи" Виссам Бен-Йеддер посвятил гол в ворота "Барселоны" пропавшему футболисту Эмилиано Сали.
В матче четвертьфинала Кубка Испании Бен-Йеддер забил второй гол в матче. После забитого гола он поднял свою футболку и показал надпись "Para mi hermano, fuerza Emiliano Sala" (для моего брата Эмилиано Сала).
Читайте также: Поиски Эмилиано Сала: что случилось и последние новости трагедии
Впоследствии игрок выложил фото с этого матча с подписью "В моем сердце и в моих молитвах".
Сам матч закончился победой "Севильи" 2:0. Кроме Бен-Йеддера, в ворота "Барселоны" отличился Сарабия. Ответный матч в Барселоне состоится 30 января.
Видеообзор матча "Севилья" – "Барселона"
Напомним, 21 января над Ла-Маншем исчез самолет, на борту которого находился футболист Эмилиано Сала. Игрок направлялся из французского Нанта в Кардифф, куда перешел в местную команду за рекордные для них 18 миллионов фунтов. Однако к месту назначения футболист так и не долетел. По состоянию на 24 января продолжаются поисковые работы на месте возможной авиакатастрофы.