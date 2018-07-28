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Фото Селены Гомес сделали ее новой рекордсменкой в сети: детали

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Селена Гомес установила новый рекорд в сети
Селена Гомес установила новый рекорд в сети / billboard.com

Селена Гомес в который раз покорила сеть. Ее фото с празднования дня рождения побили рекорд в Instagram.

Американская певица Селена Гомес все чаще удивляет поклонников новыми достижениями. То клип поп-дивы объявляют лучшим хитом лета, то артистка становится лицом новой коллекции Puma. Кажется, что все новости о женитьбе экс-возлюбленного Селены только стимулируют ее к новым достижениям.

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Недавно же представители Pop Crave заявили, что сообщение артистки собрало рекордное количество лайков. Речь идет о кадрах с празднования дня рождения Селены Гомес. Тогда звезда опубликовала роскошные фото с вечеринки на яхте, где она позировала перед камерами в объятиях волшебного брюнета.


Селена Гомес отметила день рождения

По данным информационного ресурса, всего за 13 минут после публикации сообщение Селены Гомес получило более миллиона лайков. Таким образом артистка установила новый рекорд, обойдя поп-диву Бейонсе, которая покорила сеть стильным снимком во время ее беременности. В течение дня количество лайков фото Селены выросла до 8,5 миллионов.

Теги: LifeStyle Музыка Селена Гомес Рекорды
Источник: 24 Канал
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