Фотограф по-особенному показал красоту природы: невероятные фото
Фотограф из Швейцарии Себастьян Магнан умело показал красоту природы. Однако художник сделал это не традиционным способом, использовав круглое зеркало.
Все чаще фотографы не следуют типовыи инструкциям по созданию фотографий, а разрушают все стереотипы, показывая красоту природы или людей сквозь призму своего видения. Так, швейцарский художник создал уникальную подборку снимков, в которых показал красоту природы с обычным круглым зеркалом.
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Себастьян Магнан – профессиональный фотограф, сотрудничающий с известными глянцами. Мужчина искусно подбирает ракурсы и цвета, что выглядит невероятно на фотографиях.
"Это как вселенная, маленькая планета с различными рисками, оригинальными цветами, настроениями и многочисленными молниями. Ту видно, как происходит взаимодействие природы и цивилизации, прослеживается грань между жизнью и смертью. И, наконец, действительно важный момент, ключ к саморазвитию, саморефлексия, что всегда важно для прогресса", – поделился впечатлениями от съемки Себастьян Магнан, передает BoredPanda.
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