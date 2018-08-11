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Фотограф покорила сеть снимками старинных спален: невероятные кадры

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Немецкий фотограф Марике Беркелар создала серию уникальных снимков, которую назвала "Secrets to Yesterday". На фотографиях женщина показала, насколько уютными и красивыми остаются старинные спальни в брошенных имениях.

В мире все более популярными становятся фото заброшенных зданий. Художники отправляются на поиски заброшенных замков и элитных домов, которые покоряют своей красотой даже в полуразрушенном состоянии. Фотограф из Германии Марике Беркелар сделала серию снимков спален в таких зданиях, чем завоевала сеть.

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"Несколько лет назад я прыгнула в прекрасный и заброшенный мир. Дома, где когда-то было немало движения. Где люди жили, работали или обращались к своему Богу. Помещения иногда создают впечатление, что их оставили всего на одну ночь. Одно из моих любимых мест – это спальни, наиболее личное пространство. Это место, где фантазия может разогнаться. Что здесь случилось? Люди здесь спали, занимались любовью, обсуждали что-то или смеялись", – рассказала Марике Беркелар BoredPanda.

Сначала проект был временный. Свои снимки фотограф разместила в блоге. Однако впоследствии Марике сделала гораздо больше снимков, которые собрала в книгу "Secrets to Yesterday". В объектив фотографа попали также другие комнаты роскошных, но давно заброшенных имений.

Теги: LifeStyle Фотоновости Путешествия
Источник: 24 Канал
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