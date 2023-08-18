Альтернатива дорогим снарядам, – в фонде Притулы рассказали, почему FPV-дрон важен для фронта

И Украина, и Россия активно используют на фронте FPV-дроны. Они – сравнительно дешевая альтернатива дорогим снарядам.

Об этом 24 Каналу рассказал военный координатор фонда Сергея Притулы Богдан Данилов, отметив, что FPV-дроны отличаются от привычных на фронте "мавиков" и "аутелей".

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FPV расшифровывается с английского как "first person view". Во время пилотирования таким дроном используются специальные очки.

Дрон довольно простой и дешевый. Кое-кто называет его игрушечным. Потому его массово закупают. Если это FPV-дрон-камикадзе, то пилот использует очки и летит на поражение цели,

– заметил Данилов.

Сколько стоит FPV-дрон

Как отметил Данилов, в среднем цена такого дрона – от 380 до 500+ долларов. Все зависит от конфигурации, рамы и т.д. Пилотирование его достаточно сложное и отличается от обычных "мавиков" прежде всего тем, что в нем нет стабилизации.

Для обучения нужно пройти курс, который начинается с симулятора. Уже со временем можно тренироваться на полигоне. В целом же все обучение занимает ориентировочно 2–3 недели. После этого можно пробовать использовать его на боевых выходах.

В целом FPV-дроны – дешевая альтернатива дорогим снарядам, которых у нас не так уж и много. На сегодня на некоторых направлениях есть дефицит боеприпасов. Поэтому FPV-дрон – отличная альтернатива на тех направлениях, где есть условный "снарядный голод",

– заметил Данилов.

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Где можно купить FPV-дроны

Не секрет, что все запчасти к этим дронам производят в Китае. Между Украиной и Россией идет очень сильная конкуренция за эти беспилотники. Производственные возможности в Китае ограничены. Поэтому важно побыстрее их выкупить, чтобы эта техника не досталась врагу.

Какая-то компания может произвести 3 тысячи штук в месяц. Другая – 4 тысячи. Чем больше мы купим – тем меньше прилетит в нашу сторону. Россия это отлично понимает, поэтому вкладывает в это ресурсы. Нам нужно держать темп. Возможно, Россия немного нас уже перегоняет в этом,

– отметил Данилов.

FPV-дроны на фронте: коротко