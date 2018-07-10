Франция – Бельгия: прогноз на матч Чемпионата мира от Мирона Маркевича

Сборные Франции и Бельгии сыграют первый матч полуфинала Чемпионата мира. Бывший тренер сборной Украины, а теперь глава Комитета национальных сборных команд Федерации футбола Украины Мирон Маркевич поделился своими мыслями относительно этого матча.

"Жду этот поединок с большим нетерпением. Фаворита не вижу, но болеть буду за Бельгию. Просто еще перед чемпионатом сказал, что бельгийцы будут в финале. Хочется, чтобы мои слова подтвердились", – рассказал в интервью сайту 24 канала Мирон Маркевич.

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Среди игроков сборной Франции Мирон Маркевич выделил Килиана Мбаппе, Антуана Ґризманн, Блеза Матюиди, Поля Поґба. По бельгийцев, то это Кевин Де Брюйне, Эден Азар, Лукаку

Не думаю, что действия одного футболиста определят исход этого поединка. Встречаются две очень сильные команды, укомплектованные лучшими представителями мирового футбола. Даже немного жалею, что они встречаются в полуфинале, а не в финале. ,

– признался Мирон Маркевич.

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При этом тренер определяет, что главное, чтобы футболисты не перегорели еще до матча.

"Считаю, что в их противостоянии не последнюю роль сыграет фарт. Тренеры обеих команд удивить уже не могут, потому что на протяжении чемпионата соперники успели изучить друг друга в совершенстве, до мелочей. Уверен, что экспериментов с составом наставники делать не будут. Как по мне, сейчас тренерам главное не мешать футболистам играть. Там такие футболисты, дополнительно им ничего объяснять не надо. Самое главное, что все исполнители молодые, все будущее у них впереди", – подытожил Мирон Маркевич.