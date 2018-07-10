18:15
10 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 19°C
  • среда
    25°C 19°C
  • четверг
    28°C 17°C
  • пятница
    25°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Вату бомбит от "опасных" хорватов. Любовное кино от патриарха
Вєсті Кремля
23:58, 9 июля
Вести.UA. Ссоры Ляшко и Лещенко. Сверхъестественные способности Барны
Вєсті.UA
22:11, 9 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Франция – Бельгия: прогноз на матч Чемпионата мира от Мирона Маркевича

64 Читати новину українською
Мирон Маркевич
Мирон Маркевич / ФФУ

Сборные Франции и Бельгии сыграют первый матч полуфинала Чемпионата мира. Бывший тренер сборной Украины, а теперь глава Комитета национальных сборных команд Федерации футбола Украины Мирон Маркевич поделился своими мыслями относительно этого матча.

"Жду этот поединок с большим нетерпением. Фаворита не вижу, но болеть буду за Бельгию. Просто еще перед чемпионатом сказал, что бельгийцы будут в финале. Хочется, чтобы мои слова подтвердились", – рассказал в интервью сайту 24 канала Мирон Маркевич.

Читайте также: Франция – Бельгия: прогноз на матч Чемпионата мира

Среди игроков сборной Франции Мирон Маркевич выделил Килиана Мбаппе, Антуана Ґризманн, Блеза Матюиди, Поля Поґба. По бельгийцев, то это Кевин Де Брюйне, Эден Азар, Лукаку

Не думаю, что действия одного футболиста определят исход этого поединка. Встречаются две очень сильные команды, укомплектованные лучшими представителями мирового футбола. Даже немного жалею, что они встречаются в полуфинале, а не в финале. ,
– признался Мирон Маркевич.

Читайте также: Франция – Бельгия: где смотреть онлайн матч Чемпионата мира

При этом тренер определяет, что главное, чтобы футболисты не перегорели еще до матча.

"Считаю, что в их противостоянии не последнюю роль сыграет фарт. Тренеры обеих команд удивить уже не могут, потому что на протяжении чемпионата соперники успели изучить друг друга в совершенстве, до мелочей. Уверен, что экспериментов с составом наставники делать не будут. Как по мне, сейчас тренерам главное не мешать футболистам играть. Там такие футболисты, дополнительно им ничего объяснять не надо. Самое главное, что все исполнители молодые, все будущее у них впереди", – подытожил Мирон Маркевич.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России
9 июля, 21:01 Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России
Ігор Саджениця 1359
Почему поколению тридцатилетних придется стареть без пенсий
сегодня, 18:00 Почему поколению тридцатилетних придется стареть без пенсий
Павло Казарін 51
Хорошо, что Украина проиграла не кому-то из неудачников, а именно Хорватии, – Маркевич
сегодня, 17:20 Хорошо, что Украина проиграла не кому-то из неудачников, а именно Хорватии, – Маркевич
Іван Вербицький 80
"Слава Україні" від хорватів засліпила українців від вад важливої новини про Фірташа
сегодня, 17:01 "Слава Україні" від хорватів засліпила українців від вад важливої новини про Фірташа
Дід Панас 1953
Саммит Украина – ЕС: плохие новости для России и задание для нас
сегодня, 16:04 Саммит Украина – ЕС: плохие новости для России и задание для нас
Борис Немировський 253
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований
 8 февраля , 16:02
Отравление детей в Черкассах: появились результаты лабораторных исследований
 11 мая , 15:18
Усик – Бриедис прогноз букмекеров на фаворита поединка
 17 января , 15:03
Автомобиль кортежа Порошенко сбил человека в центре Киева: появилось видео
 6 марта , 13:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук