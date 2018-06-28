Франция – Аргентина: прогноз на матч 1/8 финала Чемпионата мира

Сборные Франции и Аргентины первыми сыграют в 1/8 финала Чемпионата мира. Букмекеры определили, какая из команд имеет больше шансов на проход в четвертьфинал.

Обе команды не слишком уверенно стартовали на Чемпионате мира. Однако если французам удалось преодолеть групповую стадию без поражений и с набранными 7 очками, то Аргентина вопрос выхода в плей-офф решила только в напряженном матче с Нигерией, где путевку следующий раунд принес гол защитника в конце матча. Хотя до самого судейства в этом матче было много претензий, в том числе из-за неназначеного пенальти.

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Именно из-за не слишком уверенной игры аргентинцев на чемпионате мира, букмекеры в этом матче предпочтение отдают французам. У William Hill коэффициент на победу европейской сборной – 2,30, в то время на "альбиселесте" – 3,40. Ничья в матче – 3,00.

Коэффициент на то, что матч закончится пенальти – 5,50.

Несколько более высокие коэффициенты дает PariMatch. Там победу французов оценили в 2,39. Что касается Аргентины, то на них дают 3,50. Ничья в матче – 3,05.

Не слишком верят эксперты в том, что одной из команд удастся забить больше, чем два гола. Особенно это касается аргентинцев. На Францию ​​"тотал больше 1,5" – 2,80, а "тотал больше 2,0" – 5,70. На Аргентину "тотал больше 1,5" – 3,70, а "тотал больше 2,0" – вплоть 9,00.

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В "Фаворит" коэффициент на победу Франции 2,39. На Аргентину принимают с показателем 3,45. Ничья – 3,10.

Что касается прохода в следующий раунд, тоже большая вероятность, что пройдут именно французы – 1,69. На проход в четвертьфинал Аргентины коэффициент 2,27.