16:26
16 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
26°C 17°C
  • воскресенье
    28°C 20°C
  • понедельник
    27°C 18°C
  • вторник
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Постоянные клиенты Путина. Опа Джигурда!
Вєсті Кремля
23:06, 15 июня
Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Российский помет на "Интере"
Вєсті.UA
21:45, 15 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Франция – Австралия: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

1318 Читати новину українською
Франция – Австралия: видео голов и моментов матча Чемпионата мира 2018
Франция – Австралия: видео голов и моментов матча Чемпионата мира 2018

Сборные Франции и Австралии открывали третий игровой день на Чемпионате мира 2018 года в России. Первыми в матче забили французы, реализовав пенальти. Пропустили они с 11-метровой отметки.

Первый гол в єтом матче в активе Гризманн, который отличился с пенальти. При этом арбитр матча был вынужден прибегнуть к видеоповтору, ведь во время самого момента нарушения правил в штрафной площадке он не зафиксировал. Но воспользовался подсказками помощников и приостановил матч. После этого и указал на 11-метровую отметку.

Читайте также: Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей

Гол Гризманна с пенальти

Момент, когда Гризманна сбили в штрафной

Сравняли счет австралийцы тоже с пенальти. Умтити сыграл рукой в своей штрафной. На этот раз судье не понадобился видеоповтор.

Нарушение Умтити и гол с пенальти

Третий гол в этом матче тоже вышел необычным. После удара Поля Погба мяч попал в перекладину ворот и опустился за линией, после чего вылетел в поле, где его и поймал Мэг Райан. Однако арбитр засчитал гол. Повтор показал, что гол был и мяч полностью пересек линию ворот.

Гол Погба

 

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – видео голов матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Українська медицина: топ-5 інновацій, що рятують життя
сегодня, 16:03 Українська медицина: топ-5 інновацій, що рятують життя
Інститут Просвіти 132
Чому незалежність НАБУ стала "кісткою в горлі", а робота органу інколи доходить до абсурду
сегодня, 15:00 Чому незалежність НАБУ стала "кісткою в горлі", а робота органу інколи доходить до абсурду
Олександра Дрік 35
Запрет на полеты дронами – одна из худших европейских практик
сегодня, 12:06 Запрет на полеты дронами – одна из худших европейских практик
Ілля Кенігштейн 670
Первый скандал, медведь-шоу и проукраинские матрешки– футбольные курьезы ЧМ-2018
сегодня, 11:30 Первый скандал, медведь-шоу и проукраинские матрешки– футбольные курьезы ЧМ-2018
706
Кто такой Сорос и почему его боятся украинские чиновники и олигархи
сегодня, 11:00 Кто такой Сорос и почему его боятся украинские чиновники и олигархи
Сергій Фурса 589
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук