Франция – Австралия: видео голов и моментов матча Чемпионата мира
Сборные Франции и Австралии открывали третий игровой день на Чемпионате мира 2018 года в России. Первыми в матче забили французы, реализовав пенальти. Пропустили они с 11-метровой отметки.
Первый гол в єтом матче в активе Гризманн, который отличился с пенальти. При этом арбитр матча был вынужден прибегнуть к видеоповтору, ведь во время самого момента нарушения правил в штрафной площадке он не зафиксировал. Но воспользовался подсказками помощников и приостановил матч. После этого и указал на 11-метровую отметку.
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Гол Гризманна с пенальти
Момент, когда Гризманна сбили в штрафной
Сравняли счет австралийцы тоже с пенальти. Умтити сыграл рукой в своей штрафной. На этот раз судье не понадобился видеоповтор.
Нарушение Умтити и гол с пенальти
Третий гол в этом матче тоже вышел необычным. После удара Поля Погба мяч попал в перекладину ворот и опустился за линией, после чего вылетел в поле, где его и поймал Мэг Райан. Однако арбитр засчитал гол. Повтор показал, что гол был и мяч полностью пересек линию ворот.
Гол Погба