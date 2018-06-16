Франция – Австралия: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

Сборные Франции и Австралии открывали третий игровой день на Чемпионате мира 2018 года в России. Первыми в матче забили французы, реализовав пенальти. Пропустили они с 11-метровой отметки.

Первый гол в єтом матче в активе Гризманн, который отличился с пенальти. При этом арбитр матча был вынужден прибегнуть к видеоповтору, ведь во время самого момента нарушения правил в штрафной площадке он не зафиксировал. Но воспользовался подсказками помощников и приостановил матч. После этого и указал на 11-метровую отметку.

Читайте также: Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей

Гол Гризманна с пенальти

Момент, когда Гризманна сбили в штрафной

The foul which the referee decided was a penalty after reviewing VAR. #FRAAUS #WorldCup



pic.twitter.com/rUVTceotZP — World Cup 2018 Related (@WorldCup18Info) 16 червня 2018 р.

Сравняли счет австралийцы тоже с пенальти. Умтити сыграл рукой в своей штрафной. На этот раз судье не понадобился видеоповтор.

Нарушение Умтити и гол с пенальти

Третий гол в этом матче тоже вышел необычным. После удара Поля Погба мяч попал в перекладину ворот и опустился за линией, после чего вылетел в поле, где его и поймал Мэг Райан. Однако арбитр засчитал гол. Повтор показал, что гол был и мяч полностью пересек линию ворот.

Гол Погба