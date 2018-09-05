Франция в желто-синих цветах: удивительный проект фотографа
Фотографы часто добавляют в обычные снимки что-то особенное – футуристические элементы, цвета или необычные решения. Так их работы выделяются среди других фото. Ярким примером этого является серия снимков Франции, которые Пьер-Луи Феррер сделал в сине-желтых цветах.
Обычный пейзаж, который привыкли видеть люди, становится для художников слишком предсказуемым. Поэтому они экспериментируют с цветами, линзами и перспективами. Отличился в этом французский фотограф Пьер-Луи Феррер, который создал удивительную серию фото.
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Художник показал, как будет выглядеть мир, когда человек будет различать лишь несколько цветов, в частности, синий и желтый. На такую идею его вдохновило начало осени: Пьер-Луи Феррер добавил желтые краски в снимки. Результаты его работы просто поражают.
Фотографии сквозь инфракрасные или ультрафиолетовые фильтры – это то, чем я люблю заниматься. Так я делаю изображения "веселыми" и наслаждаюсь красивыми цветами,
– рассказал Пьер-Луи Феррер.
Франция сквозь особую призму
Сады Франции
Франция в сине-желтых тонах
Фотограф необычно показал французские пейзажи
Красота природы
Франция в оригинальных фото
Париж глазами фотографа
Фотопроект французского художника
Природа в особых ракурсах