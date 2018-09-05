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Франция в желто-синих цветах: удивительный проект фотографа

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Пьер-Луи Феррер сделал серию снимков Франции в сине-желтых цветах
Пьер-Луи Феррер сделал серию снимков Франции в сине-желтых цветах / Фото из соцсетей

Фотографы часто добавляют в обычные снимки что-то особенное – футуристические элементы, цвета или необычные решения. Так их работы выделяются среди других фото. Ярким примером этого является серия снимков Франции, которые Пьер-Луи Феррер сделал в сине-желтых цветах.

Обычный пейзаж, который привыкли видеть люди, становится для художников слишком предсказуемым. Поэтому они экспериментируют с цветами, линзами и перспективами. Отличился в этом французский фотограф Пьер-Луи Феррер, который создал удивительную серию фото.

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Художник показал, как будет выглядеть мир, когда человек будет различать лишь несколько цветов, в частности, синий и желтый. На такую идею его вдохновило начало осени: Пьер-Луи Феррер добавил желтые краски в снимки. Результаты его работы просто поражают.

Фотографии сквозь инфракрасные или ультрафиолетовые фильтры – это то, чем я люблю заниматься. Так я делаю изображения "веселыми" и наслаждаюсь красивыми цветами,
– рассказал Пьер-Луи Феррер.


Франция сквозь особую призму


Сады Франции


Франция в сине-желтых тонах


Фотограф необычно показал французские пейзажи


Красота природы


Франция в оригинальных фото


Париж глазами фотографа


Фотопроект французского художника


Природа в особых ракурсах

Теги: LifeStyle Новости Франции Путешествия
Источник: 24 Канал
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