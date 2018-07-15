Франция стала Чемпионом мира по футболу

Сборные Франции и Хорватии сыграли в финале Чемпионата мира. Главный матч четырехлетия для сборных.

Всего в финале было забито сразу шесть голов – по три в каждом из таймов.

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Все началось с автогола в исполнении Манджукича. Он стал первым игроком, который отличился автоголом в финалах Чемпионата мира. Уже во втором тайме хорват отметится в воротах соперника. А сравнять счет "клетчатым" удалось усилиями Перишича, который с линии штрафной пробил Уго Льориса.

Первый гол в матче – автогол Перишича

А сравнять счет "клетчатым" удалось усилиями Перишича, который с линии штрафной пробил Уго Льориса. Оба гола же были забиты после розыгрыша штрафных ударов.

И еще до перерыва французы вновь вышли вперед. Все благодаря видеоповтору. Во время подачи с углового мяч попал в руку Перишичу. Арбитр Нестор Питана сначала никак не среагировал на это, однако французы убедили его воспользоваться VAR. После уговоров он пошел к экрану, и посмотрев повтор эпизода указал на 11-метровую отметку. Приговор четко реализовал Гризманн.

Момент, когда мяч попал в руку Перишичу

Уже во втором тайме французы оформили разгром. Сначала забил Погба, впоследствии Мбаппе. Между этими голами "отличились" Pussy Riot – они выбежали на поле в рамках акции "Милиционер вступает в игру".

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Шестой гол в матче – в исполнении Манджукича. Хотя все это – ошибка голкипера Льориса, который решил обыграть соперника в собственной штрафной площадке. Сделал он это не просто неудачно, но и фатально – мяч от ноги Манджукича влетел в ворота.

Манджукич празднует гол в ворота сборной Франции

Но на большее хорватов не хватило. Французы сумели удержать победный счет. И стали чемпионами мира. Второй раз в истории, после домашней победы в 1998 году.

Франция – Хорватия 4:2

Голы: Манджукич, 18 (авт), Гризманн, 38 (пен), Погба, 59, Мбаппе, 65 – Перишич, 28, Манджукич, 69