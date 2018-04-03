Фреймут назвала две причины, почему женщина может сидеть дома

Ольга Фреймут рассказала о том, какими должны быть современные барышни.

Об этом телеведущая написала на персональной странице в Telegram.

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Рассказывает, что современная барышня – девушка, которая обязательно работает, а не сидит дома, которая и в 90 не боится задавать вопросы и учиться.

А если и сидит, то это у нее причина – или здоровье, или дети. Она ухоженная. Не следит за лейблами, у нее просто чистая ухоженная одежда. Она держится как может, чтобы не показывать свои слабые места. Современная барышня не идеальная. Она настоящая,

– пишет Фреймут.