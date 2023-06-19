Фронт и бригады наступления: Зеленский собрал на Ставке Залужного, Буданова и Сырского

Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Участники Ставки сосредоточились на двух темах.

Президент рассказал, что во время Ставки внимание было максимально приковано к фронту и бригадам наступления. Глава государства также рассказал, кто докладывал во время Ставки.

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Зеленскому доложили об оперативной обстановке

В частности, это сделали командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, командующий оперативной группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов.

Руководители украинской армии докладывали об оперативной обстановке, обеспечении боеприпасами, прогнозе действий противника на ближайшее время.

Также Зеленский отметил, что глава МВД Игорь Клименко отчитался о подготовке бригад Нацгвардии и пограничников, обеспечении их техникой и всем необходимым для выполнения боевых задач.

Отметим, что проведение Ставки опровергает сразу два лживых тезиса со стороны России. Во-первых, российская пропаганда разгоняла фейк о якобы ранении Буданова, которое оказалось ложью.

Во-вторых, кремлевский диктатор Владимир Путин вдруг сказал, что Валерий Залужный якобы за границей.

Какая ситуация на фронте