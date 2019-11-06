Фруктовая плантация открылась во Львовской области: сколько стоят деревья с бананами и киви

В селе Липники, что на Львовщине, заработала первая в Западной Украине банановая плантация. Ее владельцы – местная семья Труш, которые занимаются этим бизнесом уже более двух лет. Купить двухметровое банановое дерево здесь можно за 5 тысяч гривен, дерево киви – за 500 грн, кофейное дерево обойдется в 120 гривен.

Выращивают тропические растения – Андрей, его жена Надежда и отец Ярослав. Участок хоть и небольшой, однако живописный.

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Банановых деревьев на фермерском хозяйстве Андрея Труша – около двух десятков. Их два года назад хозяева привезли из Киева. Их фрукты являются приятным бонусом – едят всей семьей. А вот на продажу идут одни растения – для саженцев и озеленения.



Банановая ферма на Львовщине

Какие экзотические растения выращивают на ферме? Кроме бананов, Андрей Труш вместе с семьей выращивает еще почти тридцать видов экзотических растений. Тоже продают на саженцы. Например, кофейных деревьев на ферме – более тысячи. В специальной теплице растут также лимоны, лаймы, апельсин, инжир, киви и даже папайя.

Фрукты с банановой фермы: фото Zaxid.Net

Для того, чтобы тропические растения прижились в Украине, нужны +16, +20 градусов. Их в специальной теплице обеспечивает котел по голландской технологии: нагревает до двух тонн воды, а насосы перекачивают ее по теплице.

Среди клиентов фермерского хозяйства – не только поклонники экзотических фруктов, но и дизайнеры, которые озеленяют помещения.