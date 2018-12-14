Фуркад остро ответил на вопрос о допинг-скандале с российскими биатлонистами

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад прокомментировал допинг-скандал с российскими биатлонистами.

Фуркад заявил, что его мнение о россиянах Ирине Старых и Александре Логинове не изменилась после того, как они получили дисквалификацию за допинг.

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"Я уже говорил, что думаю о Логинове и Старых. Я не боюсь называть их имена. Они знают, что я о них думаю. На их месте мне было бы стыдно. Но, кажется, их все устраивает. Но это их дело", – сказал Фуркад в интервью немецкому ARD на первом этапе Кубка мира, которое было опубликовано вчера.

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Напомним, что вечером 12 декабря австрийские правоохранители наведались в расположение сборной России по биатлону, которые прибыли на этап Кубка мира в Хохфильцене. Россиян подозревают в использовании допинга, что по австрийскому законодательству влечет за собой уголовную ответственность.