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      Фуркад остро ответил на вопрос о допинг-скандале с российскими биатлонистами

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      Мартен Фуркад
      Мартен Фуркад / Российская газета

      Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад прокомментировал допинг-скандал с российскими биатлонистами.

      Фуркад заявил, что его мнение о россиянах Ирине Старых и Александре Логинове не изменилась после того, как они получили дисквалификацию за допинг.

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      "Я уже говорил, что думаю о Логинове и Старых. Я не боюсь называть их имена. Они знают, что я о них думаю. На их месте мне было бы стыдно. Но, кажется, их все устраивает. Но это их дело", – сказал Фуркад в интервью немецкому ARD на первом этапе Кубка мира, которое было опубликовано вчера.

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      Напомним, что вечером 12 декабря австрийские правоохранители наведались в расположение сборной России по биатлону, которые прибыли на этап Кубка мира в Хохфильцене. Россиян подозревают в использовании допинга, что по австрийскому законодательству влечет за собой уголовную ответственность.

      Теги: Спорт Новости биатлона Допинг
      Источник: 24 Канал
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