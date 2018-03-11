Футбол. Ничья Мариуполя и Зари, победа Динамо над Вересом

В пятницу, 9 марта, в Украине стартовал второй этап Чемпионата Украины по футболу. Здесь команды будут играть в своих шестерках, на которые клубы поделили после окончания первого этапа.

Напомним, после первого этапа в первую шестерку потарпилы "Шахтер", "Динамо", "Ворскла", "Заря", "Верес" и "Мариуполь", которые сыграют в два круга. Вторую шестерку составили "Олимпик", "Александрия", "Карпаты", "Звезда", "Черноморец" и "Сталь".

Читайте также: Загадочно скончался еще один футболист

9 марта

Ворскла – Шахтер 0:3

Голы: Феррейра, 22, 36, Марлос, 67, пен.

Из-за того, что уже во вторник, 13 марта, "Шахтер" будет проводить матч Лиги чемпионов против "Ромы" в Италии, игру "горняков" вынесли на пятницу.

Поле в Полтаве было не слишком готово к проведению матча, и "Шахтер" даже предлагал перенести игру в Харьков (в "Ворскле" заявили, что такого обращения не получали).

Несмотря на это, лучше в этой игре смотрели именно технические гости. Они и отличились трижды. Первый гол на счету Феррейра, который замкнул подачу с фланга головой. Он же и удвоил счет еще до перерыва, перебросив Богдана Шуста, который неосторожно вышел с линии ворот.

Разгромным счет установил Марлос, четко реализовал пенальти.

Благодаря этой победе "Шахтер" остался на 1 месте с 54 очками. "Ворскла" пока третья – 37 очков в активе.

Четвертая подряд разгромная и сухая победа в Премьер-лиге!



«Шахтер» выигрывает красиво в 2018 году! #ВорсклаШахтер



Теперь все мысли об игре с «Ромой» в Лиге чемпионов во вторник. pic.twitter.com/8eYfUBQ7GR — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 9 березня 2018 р.

10 марта:

Звезда – Сталь

Голы: Цюпа, 53 – Кузык, 37, Джонатан, 45 + 1

В матче аутсайдеров второй группы между "Звездой" и "Сталью" несколько неожиданную победу одержали гости. В обоих результативных атаках "Стали" активное участие принял Максим Задерака. Сначала с его паса отличился Орест Кузык, а уже в добавленное к первому тайму время – Джонатан.

Сократить отставание команда из Кропивницкого сумела лишь во втором тайме. Гол на счету Цюпы.

Поэтому после этого победы "Сталь" набрала 18 очков. На один балл больше у "Звезды".

Читайте также: Ломаченко получил предложение провести бой в Лондоне с олимпийским чемпионом

Александрия – Черноморец 0:0

Удаление: Ситало, 74

"Александрия" принимала "Черноморец". Статус хозяев заставил александрийцев идти вперед, чтобы зарабатывать баллы за победу. Однако все атакующие потуги ни к чему не привели.

Значительно ухудшилась ситуация для "Александрии", когда на 74 минуте Ситало получил прямую красную карточку. Поэтому зрители на стадионе "Ника" голов в этом матче так и не увидели.

Теперь в активе "Александрии" 24 очка, "Черноморец" же заработал 19

11 марта:

Карпаты – Олимпик 0:3

Голы: Биленкий, 45 (пен.), Г. Пасич, 85, Щедрый, 90+2.

Удаление: Акулинин, 63 (второе предупреждение)

Львовские "Карпаты" проводили уже второй матч с донецким "Олимпиком" в 2018 году. Однако в отличие от матча-доигрывания, когда команды сыграли один тайм, на этот раз был полноценный матч.

Читайте также: Украинский комментатор назвал спортсменов из России "олимпийскими котлетами"

Голы в этом матче забивали только гости. Сначала Станислав Биленький реализовал пенальти в конце второго тайма. А после того, как "Карпаты" остались в меньшинстве после удаления Леонида Акулинина, "Олимпик" забил еще дважды. Голы на счету Геннадия Пасича и Артема Щедрого.

Мариуполь – Заря 0:0

Нереализованные пенальти: Силас, 45 + 2

Матч в Мариуполе должен был показать, кто из обеих команд – "Мариуполь" или "Заря" больше заслуживают четвертое место. Кроме того, это была возможность приблизиться к "Ворскле" и третьему месту, которое дает право на прямое попадание в групповой этап Лиги Европы.

В первом тайме более содержательную игру показали гости. Футболисты Юрия Вернидуба больше атаковали, и получили возможность повести в счете, когда в добавленное к первому тайму время в штрафной сбили Артема Громова. Силас, который пробивал с отметки, не переиграл Рустама Худжамова.

Читайте также: Биатлон: сборная Украины финишировала второй в смешанной эстафете на этапе Кубка мира

Во втором тайме интереснее смотрелись уже хозяева. Однако и они не сумели пробить Андрея Лунина. Поэтому команды сыграли в "сухую" ничью и заработали по одному очку, и остались на своих местах – "Заря" на 4 месте с 34 очками, у "Мариуполя" 33 балла и 5 позиция.

Динамо – Верес 1:0

Гол: Мораес, 14

Последний матч 23 тура УПЛ состоялся в Киеве, где "Динамо" принимало "Верес". Эти команды недавно сыграли во Львове, и ровненцы тогда одержали уверенную победу 3:1.

На этот раз все в матче решил единственный гол, который киевляне забили еще в первом тайме. Артем Беседин поборолся с защитниками и перед самым вратарем прокинул мяч в сторону, куда набежал Жуниор Мораес. Он и замкнул этот прострел.

Этого гола "динамовцам" хватило для победы перед тяжелым ответным матчем 1/8 Лиги Европы с итальянским "Лацио" 15 марта в Киеве.