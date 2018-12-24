Футболист "Динамо" не хочет выступать за сборную Украины

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины U-19 Георгий Цитаишвили рассказал за сборную какой страны планирует выступать в будущем.

Отметим, что совсем недавно молодой полузащитник продлил контракт с киевским клубом.

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Мне хотелось бы играть в сборной Грузии. Я конкретно поговорю с тренерами и решу, что будет лучше для меня. Физически я готов к игре за взрослую сборную, поэтому, если меня вызовут, то подумаю и приму решение. Я не хочу играть в молодежке,

– сказал Цитаишвили в интервью Sportall.ge.

Цитаишвили родился в Израиле, где в тот момент выступал его отец – грузинский футболист Климентий Цитаишвили. В структуре киевского "Динамо" Цитаишвили находится с 2012 года.

Георгий Цитаишвили провел 13 матчей в составе молодежных сборных Украины, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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