Футболист "Динамо" заявил, что готов играть в аренде, но не в дубле

Футболист луганской "Зари" Александр Тимчик, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", рассказал о планах на будущее. Футболист рассказал, что зимние сборы будет проходить с луганским клубом.

Александр в интервью "Команда №1" заявил, что не получал звонки из киевского "Динамо", чтобы отправиться на зимние сборы.

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"Не знаю, мне никто ничего не говорил по этому поводу, звонков не было. У нас 14 января начинаются сборы, еду в Запорожье, где команда соберется после отпуска", – сказал Тимчик.

Летом заканчивается соглашение между "Зарей" и "Динамо", однако футболист заявляет, что готов еще раз пойти в аренду, если в Киеве не будут на него рассчитывать.

"Буду возвращаться в "Динамо", а там посмотрим. Если буду подходить тренерскому штабу, возможно, получу шанс в "Динамо", если нет, хочу снова уйти в аренду, чтобы играть в Премьер-лиге, а не в дубле", – отметил Александр.

Также футболист утверждает, что пока не готов говорить о том, чтобы полноценно стать игроком "Зари". "Здесь уже вопрос к руководителям клубов. У меня сейчас еще 1,5 года действует контракт с "Динамо", – сказал Тимчик.

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