Футболист сборной Аргентины официально перешел в "Челси"

Лондонский "Челси" объявил о подписании контракта с нападающим итальянского "Ювентуса" аргентинцем Гонсало Игуаином.

На своем официальном сайте "синие" сообщили, что 31-летний форвард будет выступать в их составе на правах аренды до конца сезона-2018/19.

Читайте также: Скандальный Марио Балотелли перешел в новый клуб

"Когда появилась возможность присоединиться к "Челси", я захотел ею воспользоваться. Это команда, которая мне всегда нравилась. В "Челси" богатая история, прекрасный стадион, и команда выступает в АПЛ, где я всегда хотел себя попробовать. Теперь я надеюсь оправдать доверие "Челси" на поле. Не могу дождаться, чтобы начать играть, и надеюсь на скорую адаптацию", – отметил Игуаин.

Что интересно, первую половину сезона форвард сборной Аргентины провел в итальянской Серии А, выступая на правах аренды за "Милан". За "россонери" Игуаин забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах.

Гонсало Игуаин в 2007 году перебрался из аргентинского "Ривер Плейт" в мадридский "Реал" за 12 млн евро. Летом 2013-го "сливочные" продали нападающего итальянскому "Наполи" за 39 млн евро. Уже летом 2016 Гонсало перебрался за 90 млн в "Ювентус". Трансфер стал скандальным, поскольку неаполитанские болельщики обвинили аргентинца в измене. Летом 2018 он на правах аренды присоединился к "Милану". Сейчас трансферная цена Гонсало составляет 50 млн евро.

В "Челси" Игуаин должен стать основным форвардом после ухода из команды испанца Диего Косты. Сейчас за лондонцев выступают другие форварды – Альваро Мората, который перешел в "Челси" именно из "Ювентуса", и Оливье Жиру. Однако игроки не оправдали доверия главного тренера Маурицио Сарри.

Напомним, что переход Игуаина не первый трансфер "Челси" во время текущего трансферного окна. Ранее "пенсионеры" объявили о покупке атакующего полузащитника дортмундской "Боруссии" американца Кристиана Пулишича.