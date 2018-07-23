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УСИК – ГАССИЕВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Футболист сборной Украины может перейти в чемпионат Испании

98 Читати новину українською
Эдуард Соболь может перейти в "Леганес"
Эдуард Соболь может перейти в "Леганес"

Левый защитник "Шахтера" и сборной Украины Эдуард Соболь заинтересовал клуб испанской Ла Лиги "Леганес".

Испанский клуб рассматривает Соболя, как потенциальную замену Диего Рико, который может покинуть клуб в ближайшее время, учитывая интерес к испанцу со стороны дортмундской "Боруссии", сообщает FootballHub.

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Ранее сообщалось об интересе к Соболя со стороны "Коньяспора" и "Антальяспор". Более активно себя проявляет "Коньяспор", куда на днях перебрался защитник "Зор" и Евгений Опанасенко. Там же выступает бывшая звезда "Барселоны" и "Интера" Самюэль Это'О.

Напомним, прошлый сезон защитник провел в аренде в "Славии", но проявить себя не смог – он начинал сезон в качестве игрока основы, но постепенно стал запасным. 23-летний защитник принадлежит "Шахтеру" с 2013 года.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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