Футболист сборной Украины может перейти в турецкий "Галатасарай"
33-летний нападающий "Акхисарспора" и сборной Украины Евгений Селезнев ближайшей зимой может покинуть свою команду.
Как сообщает ресурс Fotomac, турецкий агент Селезнева Ахмет Булут предложил услуги украинца "Галатасараю". Булут сообщил клубу, что Селезнев не будет продлевать контракт с "Акхисаром".
Читайте также: Селезнев посетил сборную Украины перед матчем с Турцией: фото
Стоит отметить, что слухи ранее неоднократно связывали украинца именно с "Галатасараем" – клубом, за который Селезнев давно мечтает выступать.
Напомним, что в текущем сезоне на счету нападающего 11 матчей и 4 гола за свою команду во всех турнирах.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Выход США из ракетного договора: у Путина пригрозили реакцией на угрозу для России и Белоруссиисегодня , 14:24
-
Ракету-носитель Vega с украинской комплектацией успешно запустили в космос: фотосегодня , 14:03
-
Народные депутаты не поддержали отмену новых правил налогообложения "евроблях"сегодня , 13:26
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Обзор матчей Евролиги: "Канту" и "Барселона" празднуют уверенные победы9 ноября 2012 , 11:55
Виктория Азаренко пропустит очередной теннисный турнир28 марта 2013 , 14:24
Все задержанные в Беларуси украинские болельщики освобождены и вернулись в Украину11 октября 2014 , 15:18
"Лацио" интересуется Коноплянкой31 мая 2015 , 20:11