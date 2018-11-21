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      Футболист сборной Украины может перейти в турецкий "Галатасарай"

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      Евгений Селезнев может перейти в "Галатасарай"
      Евгений Селезнев может перейти в "Галатасарай"

      33-летний нападающий "Акхисарспора" и сборной Украины Евгений Селезнев ближайшей зимой может покинуть свою команду.

      Как сообщает ресурс Fotomac, турецкий агент Селезнева Ахмет Булут предложил услуги украинца "Галатасараю". Булут сообщил клубу, что Селезнев не будет продлевать контракт с "Акхисаром".

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      Стоит отметить, что слухи ранее неоднократно связывали украинца именно с "Галатасараем" – клубом, за который Селезнев давно мечтает выступать.

      Напомним, что в текущем сезоне на счету нападающего 11 матчей и 4 гола за свою команду во всех турнирах.

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      Теги: Футбол Спорт Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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