Футболист сборной Украины может перейти в турецкий "Галатасарай"

33-летний нападающий "Акхисарспора" и сборной Украины Евгений Селезнев ближайшей зимой может покинуть свою команду.

Как сообщает ресурс Fotomac, турецкий агент Селезнева Ахмет Булут предложил услуги украинца "Галатасараю". Булут сообщил клубу, что Селезнев не будет продлевать контракт с "Акхисаром".

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Стоит отметить, что слухи ранее неоднократно связывали украинца именно с "Галатасараем" – клубом, за который Селезнев давно мечтает выступать.

Напомним, что в текущем сезоне на счету нападающего 11 матчей и 4 гола за свою команду во всех турнирах.

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