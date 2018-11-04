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      Футболист сборной Украины оформил дубль в чемпионате Бельгии и получил повреждения

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      Роман Яремчук оформил дубль
      Роман Яремчук оформил дубль / ФК "Гент"

      Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук забил два мяча в матче 14 тура чемпионата Бельгии против "Кортрейка".

      В начале второго тайма Яремчук точно пробил головой, а в конце встречи украинский форвард установил окончательный счет в матче – 3:1.

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      Также отметим, что Роман Яремчук в этом матче не только отметился дублем, но и получил повреждения. В конце поединка игрок при столкновении рассек бровь. В результате украинца вынуждены были заменить. Фото рассеченной брови Яремчук позже выложил у себя в Instagram.

      "Гент" сейчас находится на 5-м месте в чемпионате Бельгии, имея 23 очка и на 11 пунктов отставая от лидирующего "Генка".

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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