Футболист сборной Украины оформил дубль в чемпионате Бельгии и получил повреждения

Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук забил два мяча в матче 14 тура чемпионата Бельгии против "Кортрейка".

В начале второго тайма Яремчук точно пробил головой, а в конце встречи украинский форвард установил окончательный счет в матче – 3:1.

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Также отметим, что Роман Яремчук в этом матче не только отметился дублем, но и получил повреждения. В конце поединка игрок при столкновении рассек бровь. В результате украинца вынуждены были заменить. Фото рассеченной брови Яремчук позже выложил у себя в Instagram.

"Гент" сейчас находится на 5-м месте в чемпионате Бельгии, имея 23 очка и на 11 пунктов отставая от лидирующего "Генка".

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