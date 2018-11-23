Футболист сборной Украины получил дисквалификацию и штраф в чемпионате Бельгии

В матче 15-го тура чемпионата Бельгии "Андерлехт" принимал "Гент", за который выступает украинец Игорь Пластун.

В этом матче Пластун получил на 90-й минуте прямую красную карточку за фол последней надежды. Бельгийская федерация футбола приняла решение по поступку украинца.

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Beslissing Geschillencommissie Hoger Beroep Profvoetbal:

Igor #Plastun (@KAAGent) 1 w schorsing vanaf 24.11.2018 + €1000 — Belgian Football (@Belgianfootball) 23 ноября 2018 г.

Согласно вердикту Пластун пропустит матч 16-го тура против "Антверпена", кроме того, он вынужден будет заплатить штраф размером в 1000 тысячу евро.

Напомним, недавно Игорь Пластун дебютировал за сборную Украины. Также он вместе с другим дебютантом Владиславом Кулачем спел песню новичка.

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