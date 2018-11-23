Футболист сборной Украины получил дисквалификацию и штраф в чемпионате Бельгии
В матче 15-го тура чемпионата Бельгии "Андерлехт" принимал "Гент", за который выступает украинец Игорь Пластун.
В этом матче Пластун получил на 90-й минуте прямую красную карточку за фол последней надежды. Бельгийская федерация футбола приняла решение по поступку украинца.
Читайте также: Экс-игроком сборной Украины интересуются сразу два бельгийских гранда
Согласно вердикту Пластун пропустит матч 16-го тура против "Антверпена", кроме того, он вынужден будет заплатить штраф размером в 1000 тысячу евро.
Напомним, недавно Игорь Пластун дебютировал за сборную Украины. Также он вместе с другим дебютантом Владиславом Кулачем спел песню новичка.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Сегодня Мохаммеду Али исполнился 71 год17 января 2013 , 19:56
Хоффенхайм – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов1 октября , 22:21
"Шахтер" поможет водителю, пострадавшему в аварии с Майконом10 февраля 2014 , 14:40
Запорожцы сдались без боя. "Металлург" З - "Олимпик" - 0:428 октября 2014 , 18:58