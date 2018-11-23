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      Футболист сборной Украины получил дисквалификацию и штраф в чемпионате Бельгии

      52 Читати новину українською
      Игорь Пластун
      Игорь Пластун

      В матче 15-го тура чемпионата Бельгии "Андерлехт" принимал "Гент", за который выступает украинец Игорь Пластун.

      В этом матче Пластун получил на 90-й минуте прямую красную карточку за фол последней надежды. Бельгийская федерация футбола приняла решение по поступку украинца.

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      Согласно вердикту Пластун пропустит матч 16-го тура против "Антверпена", кроме того, он вынужден будет заплатить штраф размером в 1000 тысячу евро.

      Напомним, недавно Игорь Пластун дебютировал за сборную Украины. Также он вместе с другим дебютантом Владиславом Кулачем спел песню новичка.

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      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
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