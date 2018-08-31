Футболист "Стяуа" во время матча украл у соперника тренерские записки: смешное видео
В матче чемпионата Румынии между "Стяуа" и "Рапидом" произошла курьезная ситуация: Раул Русеску отобрал тренерскую записку у игрока команды соперника.
Эта забавная ситуация попала в объективы телекамер.
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Во время паузы в игре тренер "Рапида" Горан Дьюричин решил передать записку одному из своих подопечных через другого игрока, однако хитрый форвард "Стяуа" Раул Русеску подкрался сзади и выхватил клочок бумаги из рук соперника.
Отметим, что в этом матче "Стяуа" со счетом 2:1 обыграл "Рапид".
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Источник: 24 Канал
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