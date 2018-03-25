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Футболист умер во время матча в Хорватии: момент смерти попал на видео

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Футболист Бруно Бобан умер во время матча в Хорватии
Футболист Бруно Бобан умер во время матча в Хорватии / Фото из открытых источников

В Хорватии 25-летний полузащитник Бруно Бобан умер во время футбольного матча между "Марсон" и "Славонии" от удара мячом в грудь.

Об этом сообщает местное издание HRT Sport.

На 15-ей минуте матча хорватской лиги между "Марсон" и "Славонии" мяч попал футболисту Бруно Бобану в грудь, после чего игрок упал.

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На футбольное поле приехала карета скорой помощи, врачи боролись за жизнь футболиста в течение 45 минут, но им не удалось спасти жизнь 25-летнего футболиста. Официальную причину смерти назовут после вскрытия.

Півзахисник Бруно Бобан помер під час матчу у Хорватії

Футболист Бруно Бобан умер во время матча в Хорватии

Бобан известный своими выступлениями за "Загреб", также играл за "Славонии". В нынешнем сезоне в активе правого полузащитника было 12 забитых мячей.

Отметим, несколько месяцев назад ушел из жизни отец Бруно Бобана. Его брат Габриэль играет в сильнейшей хорватской лиге за клуб "Осиек".

Футболист Бруно Бобан умер во время матча в Хорватии – видео 18+

Напомним, 4 марта скоропостижно скончался игрок "Фиорентины" и сборной Италии Давиде Астори. Произошло это в одном из отелей в Удине, где его команда должна была провести выездную игру чемпионата.

А в ночь с 8 на 9 марта умер 18-летний футболист французского "Тура" Томас Родригес.

Теги: Новости спорта Хорватия Жертвы Потери
Источник: 24 Канал
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