Футболисты "Лиона" прогулялись по Киеву в метель: видео
Игроки французского "Лиона", который сегодня сыграет матч 6 тура Лиги чемпионов против "Шахтера", уже в Киеве.
Футболисты французского клуба вышли на прогулку по заснеженному Киеву и прошлись возле Михайловского собора.
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Не помешало прогулке "львов" то, что в столице Украины настоящая метель и мороз. Сейчас температура в Киеве -2 градуса по Цельсию.
Напомним, матч "Шахтер" – "Лион" состоится в среду, 12 декабря. Начало встречи в 22:00.
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Источник: 24 Канал
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