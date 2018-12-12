Футболисты "Лиона" прогулялись по Киеву в метель: видео

Игроки французского "Лиона", который сегодня сыграет матч 6 тура Лиги чемпионов против "Шахтера", уже в Киеве.

Футболисты французского клуба вышли на прогулку по заснеженному Киеву и прошлись возле Михайловского собора.

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Не помешало прогулке "львов" то, что в столице Украины настоящая метель и мороз. Сейчас температура в Киеве -2 градуса по Цельсию.

Напомним, матч "Шахтер" – "Лион" состоится в среду, 12 декабря. Начало встречи в 22:00.

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