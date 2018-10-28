Футболисты "Шахтера" помогли толкать машину болельщику: видеофакт

Игроки донецкого "Шахтера" решили сделать доброе дело перед матчем 13 тура украинской Премьер-лиги против киевского "Арсенала".

В сети появилось видео, на котором игроки донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Андрей Пятов, Алексей Шевченко и Паулу Фонсека помогают водителю подтолкнуть автомобиль.

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Отметим, что в комментариях к этому видео водитель поблагодарил донецкую команду за помощь.

Напомним, что в тринадцатом туре УПЛ донецкий "Шахтер" в Киеве играл против местного "Арсенала". Хозяева поля ничего не сумели противопоставить "горнякам", проиграв с разгромным счетом. Два гола на счету украинских игроков "Шахтера".

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