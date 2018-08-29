Футбольный клуб из Харькова исключили из Первой лиги

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины исключил ФК "Кобра" из состава участников соревнований Первой лиги.

Согласно решению дисциплинарного органа федерации футбола, было аннулированы результаты матчей с участием этой команды, сообщили в ПФЛ. В связи с этим произошли изменения в турнирной таблице чемпионата Первой лиги.

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Напомним, что перед пятым туром в адрес ПФЛ пришло письмо от ФК "Кобра" о том, что команда не имеет возможности выехать на матч пятого тура Первой лиги в Кропивницкий. В связи с этим ПФЛ передала соответствующие документы в КДК ФФУ.

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