Футбольный клуб из Харькова исключили из Первой лиги
Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины исключил ФК "Кобра" из состава участников соревнований Первой лиги.
Согласно решению дисциплинарного органа федерации футбола, было аннулированы результаты матчей с участием этой команды, сообщили в ПФЛ. В связи с этим произошли изменения в турнирной таблице чемпионата Первой лиги.
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Напомним, что перед пятым туром в адрес ПФЛ пришло письмо от ФК "Кобра" о том, что команда не имеет возможности выехать на матч пятого тура Первой лиги в Кропивницкий. В связи с этим ПФЛ передала соответствующие документы в КДК ФФУ.
Источник: 24 Канал
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