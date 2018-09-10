Футбольный клуб решил удивить своих фанатов, сбросив с вертолета 5 тысяч долларов: видео

Футбольный клуб "Лас-Вегас Лайтс" необычным образом развлек своих болельщиков во время перерыва матча со второй командой "Лос-Анджелес Гэлакси" (1:2).

В перерыве матча в небе над стадионом появился вертолет, из которого начали сбрасывать деньги. В целом было сброшено 5 тысяч долларов мелкими купюрами по 2 и 5 долларов.

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Правда, о перформансе было известно еще до матча, а участие в нем принимали 200 предварительно отобранных участников, которые получили возможность забрать столько денег, сколько смогут.

"Люди говорят, что мы сумасшедшие, и мы этим гордимся. У нас есть этот стиль Лас-Вегаса, однако только за пределами поля. К самому футболу мы относимся серьезно. Мы просто придумали так вознаградить болельщиков", – заявил владелец клуба Бретт Лешбрук.

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