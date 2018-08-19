Футбольный матч в Украине закончился массовой дракой фанатов: видео

Матч 5-го тура Второй лиги между командами "Мир" (село Горностаевка Херсонской области) и "Металлургом" из Запорожья закончился дракой фанатов.

Болельщики выбежали на поле после того, как хозяева забили гол уже в добавленное арбитром время и одержали победу.

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Однако на видео не видно, что именно стало причиной того, почему фанаты "Металлурга" выбежали на поле и начали драку со стюардами и полицией.

Видео драки фанатов на матче "Мир" – "Металлург"

Отмечается, что после матча некоторым фанатам понадобилась медицинская помощь.

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