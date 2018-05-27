Гадания на Троицу 2018: самые популярные приметы, чтобы определить судьбу
Троица всегда считалась девичьим праздником. Девушки гадают на суженого-ряженого и судьбу. Такие гадания на Троицу пришли к нам еще с древности. Какие из них являются популярными в Украине?
Предлагаем Вашему вниманию самые популярные гадания на Троицу, чтобы узнать свою судьбу
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Пускание венков по воде
Троицкий венок – ритуальное украшение, имеющее мощную энергетику, наполнено силами самой природы. Такой венок является символом юности и девичества, а потому являются неотъемлемым атрибутом девичьих гаданий.
Девушки традиционно плетут венки из полевых цветов и трав, этим наделяют особыми свойствами, которые присущи этим растениям. Ценными считаются травы, которыми украшалась церковь.
Пускание венков по воде – известное гадание на Троицу / RFE/RL
Девушки носят венок в течение праздника, а затем пускают в реку.
Если венок в воде утонет – это плохой знак. В течение года до следующей Троицы есть возможность заболеть и попасть в неприятности.
Венок пристанет к берегу – девушка пока не выйдет замуж.
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Венок долго плывет и исчезает с глаз – девушку ждут лучшие перемены в личной жизни.
Также, рекомендуется обратить внимание, в какую сторону поплыл венок – по традиции, в той стороне живет жених.
Интересно что, гадают на венках не только девушки, но и старые женщины, ища ответ на вопрос, сколько им еще осталось жить.
Заплетание ветвей деревьев
Накануне Троицы девушки ходят в лес заплетать ветви деревьев. Они закручивают их в виде венка, украшая цветами и перевязывая лентами.
Гадания на Троицу 2018 / Фото из открытых источников
Среди деревьев чаще всего выбирают березу, липу или иву.
Когда дерево расплетают, то обращают внимание на состояние венков.
Если ветки увяли или венки сами распустились – тревожный знак для девушки. Она может заболеть или понести ущерб.
Ветви хорошо расплелись, остались зелеными и свежими – к переменам в жизни: знакомство, прибыль или замужество.
Гадание на кукушке
На Троицу можно спросить у кукушки, долго ли еще девушке оставаться в родительском доме. Сколько кукушка накукует, столько еще ждать замужества.
Вопрос к кукушке – древняя форма гадания на Троицу
Ветви березы
Кроме того, можно взять из леса березовые ветки, дома положить под подушку, мысленно призывая жениха. Если девушку ждут перемены к лучшему в будущем, то он ей приснится.
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Отмечается, что девушка должна сорвать несколько березовых веточек: ровных, гладких, корявых, изогнутых, не глядя. После чего загадать желание, закрыть глаза и наугад выбрать одну из них.
Если она ровная и гладкая, то следующий год пройдет гладко и спокойно.
Если же кривая, корявая – нужно ожидать сюрпризы и повороты судьбы. Эти изменения будут приятными.
Гадания на Троицу 2018
Напомним, Троица 2018 в Украине приходится на 27 мая – пятидесятый день после Пасхи. Этот праздник является одним из 12 важнейших христианских праздников. День Святой Троицы также называют Зелеными святками, или Пятидесятницей.
День Святой Троицы в 2018 году приходится на 27 мая – воскресенье. Выходной переносится на понедельник – 28 мая. Таким образом украинцы будут отдыхать три выходных подряд – 26, 27 и 28 мая.