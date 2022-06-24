Гайдай показал последний отснятый бой защитников в промзоне Северодонецка

24 июня 2022 , 11:21
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Сергей Гайдай

Бои в Северодонецке перешли в промзону и украинские военные всеми силами сдерживают неприятеля. ВСУ ведут с оккупантами интенсивные уличные бои, перестреливаясь.

Видео снято бойцом Интернационального легиона

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опубликовал в социальных сетях видео последних боев за Северодонецк в промзоне города.

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Видео было снято бойцом Интернационального легиона. Еще в начале июня сообщалось, что бойцы украинского Интернационального легиона прибыли в Северодонецк.

На кадрах слышны мощные взрывы и много автоматных очередей. Известно, что украинские защитники в Северодонецке сражаются с оккупантами буквально за каждый клочок земли.

Видео боев в промзоне Северодонецка

ВСУ отойдут от Северодонецка

  • Сергей Гайдай с утра 24 июня сообщил, что украинские военные в Северодонецке уже получили приказ отойти на новые позиции и укрепленные районы, откуда будут вести дальнейшие боевые действия. Гайдай объяснил, что ВСУ нет смысла быть на разбитых позициях. Глава Луганской области информировал, что в Северодонецкой промзоне уже разрушены многие защитные сооружения.

Кстати Темпы наступления оккупантов в ближайшие недели значительно снизятся, – ISW

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Автор: Михайло Гема