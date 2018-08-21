Гайморит у ребенка: почему нельзя медлить с лечением

Гайморит возникает как осложнение при остром насморке, гриппе, кори, скарлатине и других инфекционных заболеваниях.

Это один из самых распространенных видов синусита, воспаления слизистой оболочки гайморовой полости, передает Nashamama.

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Опасность гайморита у детей в том, что первые две недели симптомы незаметны – насморк появляется после ОРЗ или ОРВИ. Наличие гайморита становится явным, когда у ребенка уже начинает болеть голова и поднимается температура.

Если поздно установить диагноз – это может быть опасно из-за того, что рядом с пазухами носа расположены мягкие ткани глазницы. А соответственно – часто осложнения переходят на глаза в виде отеков и покраснения нижних и верхних век.

Если тянуть с лечением, за глазницей может образоваться гной, который можно удалить только оперативным путем.

В группе риска:

- дети с пониженным иммунитетом;

- дети, склонные к аллергическим процессам в носоглотке;

- дети с полипозом. Полипы можно расценивать как хронический гайморит, который то обостряется, то затухает;

- дети с глистной инвазией. Так называемое "нашествие" паразитов ведет к хроническим ринитам, которые трудно лечить;

- дети с травмами или врожденными искривлениями носовой перегородки;

- дети родителей, которые предпочитают народные методы лечения.

Поэтому при первых симптомах обращайтесь к врачу, чтобы избежать тяжелых осложнений.

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