Гайморит у ребенка: почему нельзя медлить с лечением
Гайморит возникает как осложнение при остром насморке, гриппе, кори, скарлатине и других инфекционных заболеваниях.
Это один из самых распространенных видов синусита, воспаления слизистой оболочки гайморовой полости, передает Nashamama.
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Опасность гайморита у детей в том, что первые две недели симптомы незаметны – насморк появляется после ОРЗ или ОРВИ. Наличие гайморита становится явным, когда у ребенка уже начинает болеть голова и поднимается температура.
Если поздно установить диагноз – это может быть опасно из-за того, что рядом с пазухами носа расположены мягкие ткани глазницы. А соответственно – часто осложнения переходят на глаза в виде отеков и покраснения нижних и верхних век.
Если тянуть с лечением, за глазницей может образоваться гной, который можно удалить только оперативным путем.
В группе риска:
- дети с пониженным иммунитетом;
- дети, склонные к аллергическим процессам в носоглотке;
- дети с полипозом. Полипы можно расценивать как хронический гайморит, который то обостряется, то затухает;
- дети с глистной инвазией. Так называемое "нашествие" паразитов ведет к хроническим ринитам, которые трудно лечить;
- дети с травмами или врожденными искривлениями носовой перегородки;
- дети родителей, которые предпочитают народные методы лечения.
Поэтому при первых симптомах обращайтесь к врачу, чтобы избежать тяжелых осложнений.
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