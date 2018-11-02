Гайтана показала редкий кадр с мужем и дочкой
Украинская певица Гайтана, которая долгое время держала в секрете имя своего возлюбленного, опубликовала фото, на котором запечатлена с мужем, саунд-продюсером Алексом Смартом и маленькой дочкой Сапфир-Николь.
Семейным кадром Гайтана поделилась в своем Іnstagram.
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"Доброй осени, друзья! Пусть любовь согревает", – подписала снимок певица.
Как известно, свою личную жизнь исполнительница не афиширует, только в 2017 году Гайтана впервые призналась, что уже почти год замужем. Ее избранник саунд-продюсер Алекс Смарт. Супруги воспитывают годовалую дочь Сапфир-Николь.
Источник: 24 Канал
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