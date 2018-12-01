Гандбол: запорожский "Мотор" опустился до критической черты в Лиге Чемпионов
Хорватский клуб "Загреб" прервал трехматчевую беспроигрышную серию украинского "Мотора" в гандбольной Лиге Чемпионов.
Произошло это на паркете хорватов, к слову – аутсайдера группы. Тем уже некуда было отступать, поэтому за дело хозяева взялись упорно.
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"Мотор" лишь дважды за матч вел в счете в дебюте встречи и с преимуществом в один мяч. А вот "Загреб" уже к перерыву создал себе гандикап в три гола и в дальнейшем наращивал обороты.
Наиболее настойчиво спасти результат пытался дуэт легионеров "Мотора" – Павел Пачковски и Борис Пуховский настреляли по шесть мячей каждый. Но "Загреб" своего уже не отдал.
В итоге 27:25 и украинская команда опустилась на шестую строчку в группе. Именно шесть команд продолжат выступление в Лиге Чемпионов на стадии плей-офф, поэтому теперь уже "Мотору" некуда отступать.
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