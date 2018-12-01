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      Гандбол: запорожский "Мотор" опустился до критической черты в Лиге Чемпионов

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      Хорватский клуб "Загреб" прервал трехматчевую беспроигрышную серию украинского "Мотора" в гандбольной Лиге Чемпионов.

      Произошло это на паркете хорватов, к слову – аутсайдера группы. Тем уже некуда было отступать, поэтому за дело хозяева взялись упорно.

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      "Мотор" лишь дважды за матч вел в счете в дебюте встречи и с преимуществом в один мяч. А вот "Загреб" уже к перерыву создал себе гандикап в три гола и в дальнейшем наращивал обороты.

      Наиболее настойчиво спасти результат пытался дуэт легионеров "Мотора" – Павел Пачковски и Борис Пуховский настреляли по шесть мячей каждый. Но "Загреб" своего уже не отдал.

      В итоге 27:25 и украинская команда опустилась на шестую строчку в группе. Именно шесть команд продолжат выступление в Лиге Чемпионов на стадии плей-офф, поэтому теперь уже "Мотору" некуда отступать.

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      Теги: Гандбол Спорт
      Источник: 24 канал
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