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      Гармаш может покинуть "Динамо", – Цыганык

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      Денис Гармаш може покинути Динамо
      Денис Гармаш може покинути Динамо

      "Динамо" может продать полузащитника Дениса Гармаша. Руководство и тренерский штаб клуба недовольны отношением хавбека до работы.

      Об этом сообщил ведущий "Профутбол" Игорь Цыганык. Он также сообщил, что "Динамо" точно подпишет нового форварда.

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      Киевляне собираются подписать центрального защитника, центрального полузащитника, а также голкипера, который мог бы составить конкуренцию Георгию Бущану и Денису Бойко.

      Отметим, в текущем сезоне чемпионата УПЛ Гармаш провел 8 матчей, однако результативными действиями не отмечался.

      Напомним, что "Динамо" во время зимнего трансферного окна может усилиться новыми футболистами, так и продать нескольких важных игроков.

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      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Источник: 24 Канал
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