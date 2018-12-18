Гармаш может покинуть "Динамо", – Цыганык

"Динамо" может продать полузащитника Дениса Гармаша. Руководство и тренерский штаб клуба недовольны отношением хавбека до работы.

Об этом сообщил ведущий "Профутбол" Игорь Цыганык. Он также сообщил, что "Динамо" точно подпишет нового форварда.

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Киевляне собираются подписать центрального защитника, центрального полузащитника, а также голкипера, который мог бы составить конкуренцию Георгию Бущану и Денису Бойко.

Отметим, в текущем сезоне чемпионата УПЛ Гармаш провел 8 матчей, однако результативными действиями не отмечался.

Напомним, что "Динамо" во время зимнего трансферного окна может усилиться новыми футболистами, так и продать нескольких важных игроков.

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