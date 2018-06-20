Гарри Кейн – первый англичанин 32 лет, которому удалось оформить дубль на чемпионате мира

Форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн впервые со времен Гарри Линекера оформил дубль за сборную Англии на Чемпионате мира и принес победу в первом туре.

Матч группы G между Англией и Тунисом стал настоящим фурором для форварда и капитана сборной Англии – Гарри Кейна. В первом тайме ему удалось открыть счет в матче – игрок "Тоттенхэма" уверенно сыграл на добивании.

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После этого ряд моментов потеряли вингеры "троих львов" Лингард и Стерлинг. За эту халатность подопечные Гарета Саутгейта были наказаны и получили пенальти в свои ворота – сфолил Кайл Уокер. Приговор четко исполнил Фержан Сасси.

После этого англичане прижали Тунис на его половине поля, но сумели поразить ворота африканской команды лишь в конце матча. Кейн с углового принес победу англичанам и стал первым в составе "троих львов", которому удалось оформить дубль со времен Чемпионата мира 1986 года. Последним, кому покорилась эта отметка, был Гарри Линекер, который тоже, кстати, защищал цвета лондонского "Тоттенхэма".